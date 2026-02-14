الصين تحذر واشنطن من "التآمر" بشأن تايوان

شفق نيوز- بكين

حذر وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، يوم السبت، الولايات المتحدة الأميركية من "التآمر" بشأن تايوان، قائلًا إن ذلك قد يؤدي إلى "مواجهة" مع الصين.

فيما دعا واشنطن، خلال كلمته بمؤتمر ميونيخ للأمن، إلى "انتهاج سياسة إيجابية وعملية"، مؤكدًا أن "التعاون هو أفضل نتيجة ممكنة للطرفين".

وقال وزير الخارجية الصيني في هذا الصدد: "يحاولون فصل تايوان عن الصين، ويتجاوزون الخطوط الحمراء الصينية، الأمر الذي من المرجح أن يدفع الصين والولايات المتحدة إلى صراع".

وأكد أن "بكين، من جانبها، ترغب في رؤية الاحتمال الأول، وأعتقد أنكم تشاركونها الرأي، لكن الصين مستعدة تماما لمواجهة جميع أنواع المخاطر".

وتعتبر الصين تايوان، ذات الحكم الذاتي، جزءا من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة لإخضاعها لسيطرتها.

وقال وانغ يي إن "بكين شعرت بالتفاؤل إزاء التصريحات الأخيرة الصادرة عن البيت الأبيض، والتي تُظهر احتراما للرئيس الصيني، شي جين بينغ، والشعب الصيني".

واجتمع وزير الخارجية الصيني مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، أمس الجمعة، في اجتماع وصفه مسؤول أميركي بأنه "إيجابي وبنّاء"، وناقشا خلاله زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المُزمعة إلى بكين في شهر نيسان/ أبريل المقبل.

وتتزايد مخاوف أمريكا والدول الأوروبية بشأن اعتمادها المتزايد على الصين في المواد الخام والمكونات الحيوية لسلاسل التوريد الصناعية، وقد تعالت الأصوات المطالبة بتقليل هذا الاعتماد.