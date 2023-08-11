الصين تحتجز مواطناً تجسس لصالح المخابرات الأمريكية

شفق نيوز / أعلنت وزارة الأمن العام الصينية، يوم الجمعة، كشف تجسس أحد المواطنين لصالح المخابرات المركزية الأمريكية، مسلطة الضوء على ما تقول إنها مخاطر تجنيد الصينيين في الخارج.

ونشرت الوزارة بيانا على قناتها بموقع "وي تشات" للتواصل الاجتماعي ذكرت فيه أن عميلا للمخابرات الأمريكية يتمركز في إيطاليا جند المواطن ولقبه تشينغ، وكان المواطن المذكور يعمل في شركة للصناعات العسكرية.

وأرسلت الشركة، تشينغ، إلى إيطاليا من أجل مزيد من الدراسات حيث تعرف على عميل المخابرات الأمريكية.

وذكرت الوزارة أن خلال حفلات العشاء والنزهات وحفلات الأوبرا، تطورت علاقة "وثيقة" بين الاثنين.

وورد في البيان أن عميل المخابرات الأمريكية، بعد النجاح في"زعزعة" مواقف تشينغ السياسية، طلب منه معلومات حساسة عن الجيش الصيني، ولم يذكر البيان متى حدث ذلك.