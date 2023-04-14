الصين تجري مناورات صاروخية بالذخيرة الحية في إقليم "شينجيانغ الغربي" وألمانيا تحذر من "سيناريو مرعب"

شفق نيوز/ أعلن التلفزيون الرسمي الصيني، يوم الجمعة، أن الصين أجرت مناورات صاروخية بالذخيرة الحية في إقليم شينجيانغ الغربي.

ويأتي ذلك غداة إعلان وزارة الدفاع التايوانية "رصد 4 طائرات عسكرية صينية و8 سفن حربية حول تايوان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".

في السياق، قالت وزيرة الخاجية الألمانية أنالينا بيربوك، خلال زيارة إلى بكين، إن "أي تصعيد عسكري في مضيق تايوان سيكون سيناريو مرعبا وسنعمل أي شيء لمنع التصعيد".

وعن الحرب الروسية - الاوكرانية، قالت بيربوك، إن "على الصين دعوة المعتدي الروسي إلى وقف الحرب".

وأضافت "لا توجد دولة لها تأثير على روسيا أكثر من الصين ونرغب أن تستخدم تأثيرها لوقف الحرب".