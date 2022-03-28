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الصين تتوعد بالرد على العقوبات الأمريكية ضد روسيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-28T12:34:51+0000
الصين تتوعد بالرد على العقوبات الأمريكية ضد روسيا

شفق نيوز/ قال وانغ ون بين المتحدث باسم الخارجية الصينية، يوم الإثنين، إن سلطات بلاده تعتزم اتخاذ التدابير اللازمة للرد على العقوبات الأمريكية ضد روسيا والتي تضر بمصالح الصين.

وأضاف المتحدث الصيني، "أريد أن أؤكد أن المشكلة الآن، ليست في أن هناك من يساعد روسيا في الالتفاف على العقوبات. لقد تعرضت الدول التي لها علاقات تجارية واقتصادية منتظمة مع روسيا، والصين من بين هذه الدول، لأضرار لا مبرر لها. ستتخذ الصين كل الإجراءات اللازمة وتحمي بقوة الحقوق المشروعة للشركات والأفراد في بلدنا".

وشدد الدبلوماسي الصيني، على أنه يجب على الجانب الأمريكي عند حل القضية الأوكرانية والعلاقات مع روسيا، أن يأخذ في الاعتبار مخاوف وقلق الجانب الصيني.

وتابع أن "140 دولة من بين أكثر من 190 دولة عضو في الأمم المتحدة، لم تنضم إلى العقوبات أحادية الجانب ضد روسيا.

وقال: "هذا يعني أن معظم دول العالم، تتخذ موقفا حذرا ومسؤولا بشأن هذه القضية".

وختم الدبلوماسي الصيني بالقول: "آمل أن تظهر الأطراف المعنية رباطة جأشها، وأن تركز جهودها على دفع عجلة المفاوضات وألا تسعى لتشديد العقوبات".

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