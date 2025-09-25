الصين تتهم أمريكا بتوجيه "ضربة خطيرة" للنظام التجاري العالمي

شفق نيوز- بكين

اعتبر وزير التجارة الصيني، وانغ ونتاو، أن الزيادة الأحادية من جانب الولايات المتحدة في الرسوم الجمركية وجهت "ضربة خطيرة" للنظام التجاري المتعدد الأطراف.

وقال الوزير الصيني خلال لقائه الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ريبيكا غرينسبان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "الزيادة الأحادية من جانب الولايات المتحدة في الرسوم الجمركية وجهت ضربة خطيرة للنظام التجاري متعدد الأطراف".

وشدد وانغ على أن "جميع الأطراف يجب أن تتمسك بحزم بالتعددية والتجارة الحرة، وأن تحمي المبادئ الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف، وأن تسهم بمزيد من الاستقرار واليقين في الاقتصاد العالمي".

وتشهد العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة حرباً تجارية متصاعدة، بدأت بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير/ شباط رسوماً جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات من الصين، قبل أن يتم رفعها في آذار/مارس إلى 20%، وردّت بكين بفرض رسوم على الواردات الزراعية الأمريكية.

وتصاعدت الأزمة مع فرض واشنطن رسوماً "متبادلة" على واردات من دول أخرى، ما رفع الرسوم المفروضة على البضائع الصينية إلى 54%، ووصلت حالياً إلى 145%، في حين بلغت الرسوم التي يفرضها الجانب الصيني على الصادرات الأمريكية 125%.