الصين تتهم سفينة حربية أمريكية باختراق مياهها الإقليمية

شفق نيوز/ قال الجيش الصيني، يوم الاثنين، إن سفينة حربية أمريكية دخلت بشكل غير قانوني المياه المتاخمة لجزيرة سكند توماس شول المرجانية المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وقال متحدث باسم قيادة مسرح العمليات الجنوبية في الصين في بيان، إن "الولايات المتحدة تقوض بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين".

وأضاف أن الولايات المتحدة تثير التوتر عمدا في بحر الصين الجنوبي وتنتهك سيادة الصين بشكل خطير.

وتخوض الصين نزاعا مع عدد من جيرانها بشأن مطالباتها واسعة النطاق في بحر الصين الجنوبي.

وفي الأشهر القليلة الماضية خاضت عدة مواجهات مع سفن فلبينية واحتجت أيضا على دوريات للسفن الأميركية في المناطق محل النزاع.

وأواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن الجيش الصيني إبعاده المدمرة الأمريكية "يو إس إس هوبر" لانتهاكها المياه الإقليمية بشكل غير قانوني، مشيرا إلى قيامه بنشر قوات بحرية وجوية من أجل تعقب ومراقبة وتحذير المدمرة.

وغالبا ما يكون الوضع في المنطقة معقدا بسبب مرور السفن الحربية الأمريكية، وهو ما ينتهك، بحسب وزارة الخارجية الصينية، القانون الدولي ويقوض سيادة الصين وأمنها.