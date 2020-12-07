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الصين تتهم دولاً أخرى بتصدير كورونا إليها

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-07T08:08:33+0000
الصين تتهم دولاً أخرى بتصدير كورونا إليها

شفق نيوز/ اتهمت الصين دولاً أخرى بتصدير فيروس كورونا إليها عبر اللحوم المجمدة التي تستوردها بكين من بعض الدول.

وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، أن وصول فيروس كورونا لسوق المأكولات البحرية في ووهان العام الماضي، قد يكون "أسترالي المصدر".

ودافعت بكين منذ تشرين الاول الماضي، عن نظرية منشأ الفيروس خارج حدودها، بعدما وجد خبراء يتتبعون تفشي المرض في تشينغداو شرق الصين، عينات حية من فيروس كورونا في عبوات سمك مجمدة مستوردة، من نوع القد.

وقالت الصحيفة إنه ثبت وجود الفيروس التاجي في منتجات مستوردة من دول عدة مثل اللحوم المجمدة القادمة من البرازيل وألمانيا وأستراليا، والكرز التشيلي، والمأكولات البحرية الإكوادورية.

واستشهدت "غلوبال تايمز" بدراسة للمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها نشرتها في أكتوبر، أكدت إمكانية عيش كوفيد-19 على عبوات الأطعمة المجمدة لفترة طويلة من الزمن.

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