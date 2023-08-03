الصين تتهم "الناتو" بتفاقم أزمة أوكرانيا وتغذية التوترات منذ 30 عاماً

شفق نيوز/ اتهمت الصين، حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بالتسبب بشكل رئيس في تفاقم أزمة أوكرانيا، بعد توسعه "شرقاً"، في أحدث هجوم كلامي لبكين على الحلف العسكري الغربي "الذي كان من المفترض أن يختفي بعد الحرب العالمية الثانية".

اتهام من دبلوماسي رفيع

وقال السفير الصيني لدى روسيا، زانغ هانوي، في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية إنه ولأكثر من 30 عاماً، عمل الناتو على تغذية التوترات في كل مكان"، متهماً الحلف بأنه يزعزع الاستقرار ويشجع الانفصالية، كما حدث في كوسوفو وليبيا وأفغانستان.

وذكر هانوي أن الناتو هو السبب الرئيسي في حرب أوكرانيا بعد توسعه 5 مرات شرقا بطريقة خطيرة أثرت على النظام الذي أعقب نهاية الحرب الباردة والأمن في أوروبا.

ولكون الحلف من مخلفات الحرب الباردة، كان عليه أن يختفي بمجرد نهاية تلك الحرب، لكنه استمر في الازدهار متغذياً على إشعال الحروب وإذكاء الصراعات، وفق الدبلوماسي الصيني.

ودأبت الصين على توجيه الانتقادات للقوى الغربية المخرطة في حرب أوكرانيا، وخاصة "الناتو".

موقف الحلف من الصين

يرى حلف شمال الأطلسي "الناتو" أن هناك انحيازا صينيا متزايدا إلى جانب روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.

يقول الحلف إن الصين رفضت إدانة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

يؤكد الحلف أن الصين ليست خصما لكن سلوكها ينطوي على عدائية متزايدة.