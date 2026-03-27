الصين تتحرك ضد اتهامات أميركية بفتح تحقيقين بشأن التجارة

شفق نيوز- بكين

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، أنها فتحت تحقيقين منفصلين ضد الولايات المتحدة، رداً على تحقيقات أطلقتها واشنطن هذا الشهر تتعلق بممارسات تجارية صينية، من بينها مزاعم تتعلق بالعمل القسري.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان، إن "التحقيقين، اللذين يتناولان مزاعم تتعلق بالإخلال بسلاسل التوريد العالمية وتجارة المنتجات الخضراء، وهي السلع والخدمات المرتبطة بحماية البيئة والتحوّل إلى اقتصاد منخفض الكربون، جاءا رداً على تحقيقين أميركيين بموجب المادة 301 ضد الصين".

وأكد بيان المتحدث باسم الوزارة، أنها "ستتخذ الإجراءات المقابلة وفقاً لمسار التحقيقات، وستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها المشروعة"، مضيفاً أن "من المقرر أن تُختتم التحقيقات خلال ستة أشهر، مع إمكانية تمديدها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر إضافية".

بالمقابل، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيزور بكين خلال الفترة من 14 إلى 15 أيار/مايو المقبل، مشيراً إلى أن موعد الزيارة تأجل لأسابيع عدة بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وكانت الولايات المتحدة قد شرعت هذا الشهر في فتح تحقيقات تجارية شملت عشرات الدول، من بينها الصين، وتركزت على قضايا فائض الإنتاج واستيراد سلع يُشتبه في تصنيعها باستخدام "العمل القسري".

وجاءت هذه الخطوات بعد أسابيع من قرار المحكمة العليا الأميركية، إلغاء الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس ترمب، معتبرة أنه "تجاوز صلاحياته" عندما لجأ إلى قوانين الطوارئ الاقتصادية لفرض تلك الرسوم على معظم دول العالم.

وكانت الصين قد وصفت تحقيقات "المادة 301"، التي تستهدف ممارسات التجارة الخارجية، بأنها "تلاعب سياسي".