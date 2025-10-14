الصين تبدأ تحصيل رسوم موانئ على السفن الأميركية

شفق نيوز- بكين

أفادت قناة سي.سي.تي.في الصينية، يوم الثلاثاء، أن الصين بدأت رسميا اليوم تحصيل رسوم موانئ على السفن التي تملكها أو تشغلها جهات أميركية أو التي بُنيت في الولايات المتحدة أوالتي ترفع العلم الأميركي.

وذكرت القناة، أن "قائمة الإعفاءات تشمل السفن التي بنتها الصين، والسفن الفارغة التي تدخل أحواض بناء السفن الصينية لإصلاحها".

وفرضت الصين عقوبات على 5 شركات أميركية تابعة لشركة "هانوا أوشن" الكورية الجنوبية لبناء السفن بسبب تحقيق تجاري أجرته واشنطن.

وأعلنت وزارة النقل الصينية، الأسبوع الماضي، أن رسوم الموانئ الجديدة تأتي في إطار الإجراءات المضادة لرسوم الموانئ التي ستفرضها الولايات المتحدة على السفن المرتبطة بالصين اعتبارا من اليوم أيضا.

وفي أعقاب هذا الإعلان، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب ،إنه سيرفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 100 بالمئة اعتبارا من أول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل وسيفرض ضوابط على تصدير البرمجيات الهامة ردا على الصين بعد زيادة القيود المفروضة على صادراتها من المعادن الأرضية النادرة.