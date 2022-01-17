الصين.. انخفاض معدل المواليد إلى مستوى قياسي في عام 2021

شفق نيوز/ أظهرت بيانات يوم الاثنين، أن معدل المواليد في البر الرئيسي للصين انخفض إلى مستوى قياسي في عام 2021 مما دفع بكين العام الماضي لبدء السماح للأزواج بإنجاب ما يصل إلى ثلاثة أطفال.

وألغت الصين سياسة الطفل الواحد التي كانت قائمة منذ عقود في عام 2016، واستبدلت بسياسة الطفل الواحد لطفلين في محاولة لتجنب المخاطر الاقتصادية الناجمة عن شيخوخة السكان بسرعة ، لكن التكلفة المرتفعة للمعيشة في المناطق الحضرية ردعت الأزواج من إنجاب المزيد من الأطفال.

وكان معدل عام 2021 البالغ 7.52 ولادة لكل 1000 شخص هو الأدنى منذ عام 1949 ، عندما بدأ مكتب الإحصاء الوطني في تجميع البيانات، مما زاد الضغط على المسؤولين لتشجيع المزيد من الولادات.

وبلغ معدل النمو الطبيعي لسكان الصين، باستثناء الهجرة ، 0.034٪ فقط لعام 2021 ، وهو أدنى مستوى منذ عام 1960، وفقًا للبيانات.

وقال جيوي زانج ، كبير الاقتصاديين في شركة Pinpoint Asset Management: "التحدي الديموغرافي معروف جيدًا ، لكن من الواضح أن سرعة شيخوخة السكان أسرع مما كان متوقعًا".

وقال تشانغ "هذا يشير إلى أن إجمالي عدد سكان الصين ربما بلغ ذروته في عام 2021، كما يشير إلى أن النمو المحتمل للصين من المرجح أن يتباطأ أسرع من المتوقع".

بالإضافة إلى السماح للأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال ، تتبنى الصين سياسات تهدف إلى تقليل العبء المالي لتربية الأطفال ، بما في ذلك حظر الرسوم الدراسية للربح بعد المدرسة .

عدد السكان في سن العمل في الصين آخذ في الانخفاض بالفعل ، مما سيزيد من الضغط على قدرة البلاد على الدفع والعناية بدولة تزداد شيخًا. وأظهرت البيانات أن 10.62 مليون مولود في 2021 مقارنة بـ 12 مليون في 2020.

وقال هوانغ ون تشانغ ، الخبير الديموغرافي في مركز الصين والعولمة ومقره بكين ، إن أعداد المواليد من المرجح أن تتقلب في نطاق 10 ملايين قبل أن تنخفض أكثر في غياب المزيد من التغييرات في السياسة.

واضاف هوانغ "لكن السياسات ستوفر دعما أكبر لمعدل المواليد على المدى الطويل".