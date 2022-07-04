"الصياد القاتل".. أول فيديو وصور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي

شفق نيوز/ ظهرت صور وفيديوهات أولية، للشاب الذي نفذ الهجوم الدموي على مركز تسوق في الدنمارك، وخلف العديد من القتلى والجرحى.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الصور الأولى للشاب الذي يبلغ من العمر 22 عاما، والذي نفذ الهجوم الدموي في مركز تسوق بكوبنهاغن، حيث ظهر أثناء إلقاء السلطات القبض عليه.

كما انتشر فيديو له وهو يتسلق السلم لأحد مناطق المركز التجاري، حاملا بندقية.

وأيضا ظهرت لقطات فيديو مرعبة للقاتل، وهو يتجول بهدوء ويطلق النار داخل المركز التجاري، ويصرخ قائلا "هم ليسوا حقيقيين"، وفقا لنشطاء على موقع تويتر.

وظهر الشاب، الذي بدا أبيض البشرة بشعر أشقر، حاملا بندقية صيد مرتديا قطعة قماش على رأسه، وبنطالا قصيرا، على هيئة صياد بري.

وأعلنت الشرطة الدنماركية أن "العديد" من الأشخاص قتلوا وأصيبوا خلال إطلاق نار، بعد ظهر الأحد، في مركز تسوق "فيلدز" في العاصمة كوبنهاغن.

ونجحت السلطات بإلقاء القبض عليه بعد ساعة من الهجوم الدموي.