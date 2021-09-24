الصومال.. تفجير انتحاري يستهدف قاعدة عسكرية في مقديشو

شفق نيوز / أفادت وسائل إعلام صومالية، يوم الجمعة، بأن انتحاريا فجر نفسه في محيط قاعدة عسكرية في العاصمة مقديشو.

وذكر موقع "Garowe" الصومالي، أن "التفجير وقع بين قاعدة (فيلا بيدوا) العسكرية، ومستشفى مدينة (وهو من أكبر مستشفيين في العاصمة)".

وأوضح الموقع، أن "التفجير وقع في المنطقة التي يقع فيها مقر إقامة قائد شرطة محافظة بنادر، فرحان قرولي".

وكان قرولي، قد تولى منصبه في أواخر نيسان الماضي، ونجا بوقت سابق من تفجير انتحاري استهدفه.

ولم يتضح حتى الآن، ما إذا كان التفجير الانتحاري الذي وقع اليوم، قد أسفر عن وقوع ضحايا أم لا.