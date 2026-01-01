الصومال.. الجيش يقتل 29 مسلحاً من حركة الشباب

شفق نيوز- مقديشو

أفادت وزارة الدفاع في الصومال، يوم الخميس، بأن القوات المسلحة قضت على 29 مسلحاً من ‍حركة الشباب في منطقة جاباد غوداني ‌بإقليم شبيلي الوسطي ‍بالتنسيق مع شركاء دوليين.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان على منصة "إكس" أنها دمرت أيضاً مركبات وأسلحة كانت معدة للاستخدام في "هجمات إرهابية" ضد المدنيين، وذلك ‌خلال عمليات جوية نفذت أثناء ساعات الليل في ‍شبيلي الوسطى.

وأعربت الوزارة عن تقديرها "للشركاء الدوليين لدعمهم المتواصل في مجال التعاون الأمني وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتمكين العملياتي في مكافحة الإرهاب"، بدون أن تحدد هوية الشركاء.

يذكر أن حركة الشباب تخوض تمرداً منذ 2007 سعيا للسيطرة على السلطة وإقامة نظام حكم يستند إلى تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.