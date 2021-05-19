الصراع الدامي يستعر.. غارات إسرائيلية مكثفة تخلف قتلى في غزة

شفق نيوز/ قُتل 6 أشخاص في الأقل في غارات إسرائيلية على منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة . وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أهدافا للمسلحين حول بلدتي خان يونس ورفح، حيث شاركت 52 طائرة في قصف 40 هدفا تحت الأرض على مدى 25 دقيقة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي توسيع هجماته على أهداف النشطاء إلى الجنوب وسط استمرار إطلاق الصواريخ من القطاع. كما استهدف برج الأندلس في غزة بصاروخ أطلق من طائرة مسيرة. وقالت وزارة الصحة في غزة إن امرأة قتلت وأصيب ثمانية في تلك الغارات.

وتأتي الغارات الأخيرة وسط مساعي حثيثة لوقف الصراع الدامي.

وقال مسؤولون أميركيون إن إدارة بايدن طالبت إسرائيل بوقف قصفها لغزة، في الوقت الذي يعمل فيه المفاوضون المصريون أيضًا لوقف القتال. ورغم عدم إحراز تقدم مع إسرائيل، إلا أنهم أعربوا عن تفاؤلهم بأن يجبر الضغط الدولي إسرائيل على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وفقًا لدبلوماسي مصري تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن حصيلة المواجهات بين محتجين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس بلغت أكثر من 1434 إصابة، 182 منها بالرصاص الحي، و195 إصابة.

كما أعلنت بعض المناطق في الضفة الغربية الحداد العام على أرواح القتلى، كما ينتظر أن تنطلق مسيرات احتجاجية على مناطق التماس مع الجانب الإسرائيلي.

وشن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات الليلة الماضية وفجر اليوم، وأسفرت عن اعتقال أكثر من 17 شخص من الضفة.

اندلعت الحرب في 10 مايو، عندما أطلقت حماس صواريخ بعيدة المدى على القدس بعد أسابيع من الاشتباكات في المدينة بين المتظاهرين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.

وقُتل ما لا يقل عن 219 فلسطينيًا في أسبوع الغارات الجوية، بينهم 63 طفلاً و36 امرأة، وأصيب أكثر من 1530 شخص، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، التي لم تفصل بين أعداد القتلى من المدنيين والمقاتلين.

وأعلنت حماس والجهاد الإسلامي مقتل 20 من مقاتليهما على الأقل في الغارات، لكن إسرائيل قالت إن العدد تجاوز 130 على الأقل.

في الوقت ذاته، قُتل 12 شخصا في إسرائيل، بينهم طفل في الخامسة من العمر وجندي، في الهجمات الصاروخية المستمرة التي تُطلق من مناطق مدنية في غزة على إسرائيل.

وأسفر هجوم صاروخي أمس الثلاثاء، بالقرب من غزة عن مقتل عاملين تايلانديين وإصابة سبعة آخرين. وقال الجيش الإسرائيلي إن صواريخ أطلقت أيضا على معبر إيريز للمشاة ومعبر كرم أبو سالم، حيث كانت المساعدات الإنسانية تصل إلى غزة، مما اضطر كليهما إلى الإغلاق. وأضافت أن جنديا أصيب بجروح طفيفة عند معبر إيريز.