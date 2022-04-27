الصدر يدعو السعودية لإعمار "قبور البقيع" على غرار مافعله السيسي في مصر

شفق نيوز/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، السعودية الى اعمار قبور ائمة البقيع على غرار مافعله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال الصدر في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "ونحن على أعتاب ليلة القدر المشتركة التي نأمل أن تكون ليلة وحدة وإعتدال وخصوصا بعد ما أقدم عليه الرئيس المصري من إعمار وافتتاح مسجد رأس الحسين في مصر، بمعونة الأخوة البهرة جزاهم الله خيرا".

واضاف، "من هنا نأمل من الأخوة في المملكة العربية السعودية إعمار وبناء قبور أهل البيت في (البقيع في المملكة.. وخصوصا بعد تبني ولي العهد السعودي السياسة الإعتدالية عندهم. لتكون تلك الخطوة بداية وحدة الصف الإسلامي فالاعتدال منهج الحق".

وقبل نحو 99 عاماً اقدمت السلطات السعودية على هدم قبور أئمّة البقيع، (الإمام الحسن والإمام علي بن الحسين زين العابدين، والإمام محمد بن علي الباقر، والإمام جعفر الصادق