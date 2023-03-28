صحف بريطانية تهاجم رئيس وزراء أسكتلندا الجديد حمزة يوسف

شفق نيوز/ أبرزت الصحف البريطانية انتخاب "حمزة يوسف" زعيما للحزب الوطني في أسكتلندا، وهو ما يعني تلقائيا تولي رئاسة الحكومة خلفا لنيكولا ستيرجن، لكن بعض هذه الصحف هاجمته "بقسوة".

وكان الحزب الوطني الحاكم في أسكتلندا قد انتخب، حمزة يوسف (37 عاما) زعيما للحزب، ليكون أول رئيس من أصول غير اسكتلندية يتولى هذا المنصب في البلاد.

وقدمت نيكولا ستيرجن استقالتها بشكل مفاجئ في فبراير/ شباط الماضي، وهو ما أتاح المجال أمام يوسف لكي يصعد إلى رئاسة الحكومة بعد أن كان يتولى حقيبة الصحة.

وستكون مهمته إعداد المواطنين في بلاده لمحاولة جديدة للانفصال عن بريطانيا، بعد فشل الحزب سابقا في تحقيق الأمر.

وتراوحت انتقادات الصحف البريطانية بين محاولة تجديد مساعي الانفصال وسجله الذي وصفته بـ "الرديء" في المناصب الوزارية السابقة ووصل الأمر إلى النواحي العرقية.

واعتبرت صحيفة "الصن" البريطانية أن يوسف يفتقر إلى كثير مما اتسمت به الإدارة الحديدية لرئيسة الوزراء السابقة.

وقالت إنه ارتكب أخطاء فادحة، خلال توليه مناصب وزارية عديدة خلال عقد من الزمان، معتبرة أنه سيكون "سيئا مثل نيكولا ستيرجن".

واستعادت الصحيفة مقتطفات من المناظرة التي جمعت يوسف مع منافسته كيت فوربس على زعامة الحزب، وقالت فيها فوربس إن القطارات لم تكن مضبوطة في مواعيدها عندما كان وزيرا للنقل، وعندما كان وزيرا للعدل وصلت الشرطة إلى حافة الهاوية، وفي المنصب الأخير أي وزارة الصحة سجلت أوقات الانتظار للمراجعين أرقاما قياسية.

من جانبها، اعتبرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن حمزة يوسف "أكثر السياسيين عديمي الجدوى" في جيله.

واستعادت الصحيفة حديثا سابقا ليوسف أدلى به عام 2020، وخاطب فيها عددا من المسؤولين الكبار في بلاده بناءً على أساس عرقهم، فهذا أبيض وذلك أسود، وقال إن كل قضاة المحكمة العليا بيض، وكذلك المناصب العليا في البلاد وحتى المناصب العادية.

وقالت إن يوسف نسي أن الإحصاءات الرسمية تظهر أن 96 في المئة من سكان إسكتلندا من البيض، و0.56 فقط من الأفارقة.

وذكرت الصحيفة المعروفة بتوجهها اليميني أن يوسف سيميل أكثر نحو اليسار المتشدد.

فيما اعتبرت صحيفة "إكسبرس" أن انتصار يوسف هو أفضل نتيجة للحزب.

وذكر مقال كتبه الصحفي هنري هيل أن فوز حمزة هو أفضل نتيجة للحزب ليس لأنه يمثل خطوة كبيرة في القضية الانفصالية فقط، بل لأنه لن يتخذ مسارا مختلفا على الفور، مضيفا أنه الأفضل حاليا للمحافظة على الائتلاف الحاكم.

ومع ذلك، أشار إلى أن سجل يوسف في العمل الحكومي "بائس"، كما يفتقر إلى مهارات التواصل المتميزة لدى رئيسة الوزراء السابقة.

من هو حمزة يوسف؟

ولد حمزة يوسف في غلاسكو عام 1985 ووالده هو مظفر يوسف من البنجاب الباكستانية.

هاجر والد حمزة رفقة الأسرة إلى اسكتلندا عام 1960.

ووالدة رئيس الوزراء المرتقب هي شايتسا بوتا التي ولدت في كينيا، وتتحدر أسرتها من جنوب آسيا.

وتخرج حمزة من جامعة غلاكسو، وحصل على ماجستير العلوم السياسية عام 2007.

وانتخب عضوا في البرلمان عام 2011.