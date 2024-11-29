الصحة في غزة: إسرائيل محت 1410 عائلات فلسطينية من السجلات المدنية

شفق نيوز/ كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم الجمعة، أن الحرب الإسرائيلية أدت إلى محو أكثر من 1400 عائلات كاملة من السجلات المدنية نهائياً.

وقالت الوزارة في بيان إن القوات الإسرائيلية ارتكبت 7160 مجزرة بحق العائلات، حيث تم محو 1410 عائلات كاملة من السجل المدني، فيما بلغ عدد العائلات التي بقي منها ناج واحد فقط 3463 عائلة.

وأضافت أن أكثر العائلات فقداً للأفراد كانت عائلة النجار، التي قتل منها 520 فرداً، وعائلة المصري 287، وعاشور 217، وحجازي 199، وعوض 198.

وكانت وزارة الصحة قد نشرت أمس الخميس تحديثها الأخير بشأن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية عل قطاع غزة، مشيرة إلى أنه بعد 419 يوماً من الحرب على القطاع قتل 44 ألفاً و330 شخصاً وأصيب 104 آلاف و933 شخصاً، فيما لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.