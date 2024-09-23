الصحة اللبنانية: 182 ضحية و727 جريحاً حصيلة متجددة للغارات الإسرائيلية على لبنان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الاسرائيلي على جنوب لبنان الى قرابة ألف شخص.

وذكرت الوزارة، أن "حصيلة الضحايا ارتفعت الى 182 شهيداً و727 جريحاً من بين الشهداء والجرحى أطفال ونساء ومسعفون".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن شن ثلاث موجات من الغارات الكثيفة جنوبي لبنان، باستخدام عشرات الطائرات الحربية المقاتلة.فيما ردّ حزب الله، بقصف "المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ‏ومخازنها اللوجستية في قاعدة عميعاد ومُجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ".