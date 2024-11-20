الصحة اللبنانية تقدم حصيلة جديدة بقتلى وجرحى الحرب الإسرائيلية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الأربعاء، عن ارتفاع الحصيلة الإجمالية للضحايا والمصابين بالحرب التي تشنها إسرائيل على البلاد.

وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة في الوزارة أن الغارات الإسرائيلية يوم أمس الثلاثاء، أسفرت عن مقتل 14 شخصاً وإصابة 87 آخرين، وذلك ارتفع عدد القتلى إلى 3558 قتيلاً والمصابين إلى 15 ألفاً و123 جريحاً.

وبدأت إسرائيل منذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي شن سلسلة واسعة من الغارات ما تزال مستمرة حتى الساعة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشمال لبنان.

وتقول إسرائيل إن من بين أهداف عملياتها في لبنان القضاء على قدرات حزب الله وضمان العودة الآمنة لعشرات الآلاف من النازحين من شمال إسرائيل.

وسياسيا، أكد المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط آموس هوكستين أن هناك تقدما بالمفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار، معلنا أنه سيتوجه إلى إسرائيل لمحاولة الوصول إلى خاتمة.

وفي تصريح بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قال هوكستين إن "اجتماع اليوم هو تقدم إضافي"، رافضا مناقشة نتيجة المفاوضات والنقاط العالقة علنا.

وأضاف "بحثنا وأنجزنا تقدما وسأتوجه إلى إسرائيل لمحاولة الوصول إلى خاتمة"، مؤكدا أن "هناك تقدما وسنعمل أيضا مع الإدارة الأمريكية الجديدة وسنبحث هذه الأمور مع الرئاسة الجديدة".