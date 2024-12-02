الصحة اللبنانية تعلن مقتل 9 أشخاص بغارتين إسرائيليتين في الجنوب

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية فجر الثلاثاء، مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين في غارتين إسرائيليتين على بلدتي حاريص وطلوسة جنوبي لبنان، في أعنف الغارات منذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان الأربعاء الماضي.

وذكرت الصحة في بيان أن هذه الحصيلة أولية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق تنفيذ غارات على أهداف في لبنان، بعد ساعات من إطلاق "حزب الله" صواريخ باتجاه منطقة "هار دوف" قرب مزارع شبعا جنوبي لبنان.