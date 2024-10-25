الصحة اللبنانية تعلن حصيلة بقتلاها منذ بدء الصراع بين حزب الله وإسرائيل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الجمعة، مقتل 163 شخصا من العاملين في قطاعي الصحة والإسعاف جراء الغارات الإسرائيلية، خلال عام من التصعيد بين حزب الله وإسرائيل.

وقال وزير الصحة فراس الأبيض خلال مؤتمر صحافي في بيروت، عرض خلاله حصيلة "الاعتداءات الاسرائيلية" على القطاع الصحي في لبنان، إن "مجمل عدد شهداء القطاع الصحي والاستشفائي حتى الآن بلغ 163 شهيدا و272 جريحا".

واشار الى "اعتداءات اسرائيلية" طالت 55 مستشفى، تم "استهداف 36 منها بشكل مباشر" ما أسفر عن "إقفال ثمانية مستشفيات بشكل قسري".

ووثقت وزارة الصحة، وفق الأبيض، استهداف اسرائيل 158 سيارة إسعاف، و57 سيارة إطفاء و15 آلية إنقاذ.

وبحسب الأبيض، لا تزال جثث ستة رجال إطفاء تحت الردم منذ استهداف اسرائيل في وقت سابق هذا الشهر أحد مقراتهم في بلدة برعشيت في جنوب لبنان، إضافة الى جثث ثمانية مسعفين داخل ثلاث سيارات إسعاف استهدفتها اسرائيل قبل أسبوعين قرب بلدة العديسة الحدودية.

وتابع "يرفض العدو الاسرائيلي حتى الآن السماح لنا باسترجاع جثامين الشهداء".

وقال الأبيض "نعتبر أن الاعتداءات على القطاع الصحي والاستشفائي هي اعتداءات مباشرة ومقصودة. هذه جريمة حرب" منددا بالادعاءات الإسرائيلية.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للغة العربية أفيخاي ادرعي اتهم الخميس حزب الله "باستخدام سيارات الإسعاف لنقل مخربين وأسلحة" في جنوب لبنان.

ودعا الطواقم الطبية إلى "تجنب التعامل مع عناصر حزب الله" محذرا من انه "سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مركبة تنقل مسلحين بغض النظر عن نوعها".

وأسفرت الحرب في لبنان عن مقتل 1580 شخصا على الأقل منذ 23 أيلول/سبتمبر، بحسب تعداد لفرانس برس استنادا الى بيانات وزارة الصحة اللبنانية.