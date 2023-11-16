الصحة الفلسطينية: الجيش الإسرائيلي دمر مستشفى الشفاء

شفق نيوز / وجهت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الخميس، "نداء استغاثة"، قالت فيه إن الجيش الإسرائيلي "اقتحم ودمر قسم الأشعة" وفجر قسم الحروق والكلى في مستشفى الشفاء بقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، في قطاع غزة، أشرف القدرة، إن "الجيش الاسرائيلي وبعد أن اقتحم المستشفى دمر قسم الأشعة وفجر قسم الحروق والكلى"، مشيراً إلى أن "القوات الإسرائيلية تقوم بالتحقيق مع الأطباء والمصابين والنازحين".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق الخميس، العثور على لقطات مصورة على صلة بالرهائن الذين اقتادتهم حماس إبان هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على أجهزة حاسوب في مستشفى الشفاء.

من جانبها، أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بأن الصور التي نشرتها إسرائيل لأسلحة تقول إن جنودها عثروا عليها داخل أكبر مستشفى في قطاع غزة ليست كافية لتبرير إلغاء وضع المستشفى باعتباره محميا بموجب قوانين الحرب.

ومنذ بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، كررت إسرائيل مرارا أن حركة حماس تستخدم مستشفى الشفاء مقرا لقيادة العمليات العسكرية، ولتخزين الأسلحة.