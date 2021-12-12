الصحة العالمية: أوميكرون ينتشر بسرعة ويقلل فاعلية اللقاحات

شفق نيوز / أكدت منظمة الصحة العالمية، يوم الأحد، أن سلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا، تنتشر بشكل أسرع من سابقاتها، ويجعل اللقاحات أقل فاعلية.

وأشارت المنظمة، في تقرير لها، إلى أن "حالات الإصابات بين الناس بهذه النسخة تم رصدها منذ 9 أكتوبر/تشرين الأول 2021 في 63 دولة بكل مناطق منظمة الصحة العالمية".

وذكرت أن "نسخة (أوميكرون) لفيروس كورونا المسبب لعدوى (كوفيد-19) يبدو أنها تنتشر بشكل أسرع من المتحورة (دلتا) المسؤولة حاليا عن معظم الإصابات في العالم".

تابعت الصحة العالمية: "لم يتم رصد سرعة الانتشار هذا في جنوب إفريقيا فحسب، وإنما كذلك في المملكة المتحدة، حيث تسود أيضا المتحورة (دلتا)"، مرجحة في الوقت نفسه أن "يتفوق أوميكرون على دلتا في الأماكن التي فيها انتقال مجتمعي".