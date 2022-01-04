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الصحة العالمية: أوميكرون يصيب الجهاز التنفسي العلوي وأعراضه أخف

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-04T14:02:30+0000
الصحة العالمية: أوميكرون يصيب الجهاز التنفسي العلوي وأعراضه أخف

شفق نيوز/ حذر مسؤول في منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من أن الأدلة تظهر أن متحور أوميكرون لفيروس كورونا، الذي ظهر للمرة الأولى في جنوب أفريقيا، يصيب الجهاز التنفسي العلوي، بحسب رويترز.

وأوضح مدير إدارة الحوادث في منظمة الصحة العالمية، عبدي محمود، أن "مزيداً من الأدلة تُظهر أن سلالة أوميكرون تصيب الجهاز التنفسي العلوي، ولكنها تسبب أعراضاً أخف من المتحورات السابقة".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان "أوميكرون" سيحتاج إلى لقاح خاص، اعتبر محمود أنه «من السابق لأوانه تحديد ذلك"، مشدداً على أن "هذا القرار يحتاج إلى تنسيق عالمي ولا يجب أن يتخذه القطاع التجاري وحده".

ووصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا مستويات قياسية في بلدان عدة، حيث تجاوز العالم العتبة الرمزية لمليون إصابة يومياً للمرة الأولى في الأسبوع الممتد من 23 إلى 29 ديسمبر الماضي، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس، عشية الاحتفالات بالعام الجديد.

كما ارتفع عدد الإصابات الجديدة بـ "كوفيد" بجميع متحوراته، وفقاً لتقرير لمنظمة الصحة العالمية، بنسبة 57 في المائة في أوروبا في الأسبوع الذي سبق 26 ديسمبر الماضي، وبنسبة 30 في المائة في الأميركتين.

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