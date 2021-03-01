الصحة العالمية: أقل من 10٪؜ من سكان العالم لديهم المناعة ضد كورونا

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين، أن أقل من 10 بالمئة من سكان العالم اكتسبوا المناعة ضد فيروس كورونا.

وقالت كبيرة العلماء في المنظمة، سمية سفاميناتان إن "الصحة العالمية تتابع هذه الأبحاث، ووفقاً للحسابات الأخيرة، كان هناك حوالي 500 منها، وإذا تم جمعها، سيتبين أن أقل من 10 بالمئة من سكان العالم لديهم المناعة ضد هذا الفيروس".

وأضافت سفاميناتان، أن "منظمة الصحة العالمية تتابع الدراسات التي تحلل بؤر تفشي الفيروس في بعض مدن العالم، ومع أن هناك نتائج أبحاث تظهر اكتساب أكثر من نصف سكان بعض المدن المناعة ضد الفيروس، إلا أنه من السابق للأوان التحدث عن اكتساب مناعة جماعية".

وفي وقت سابق أعلنت منظمة الصحة العالمية، انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا عبر أرجاء المعمورة، بنسبة 16 بالمئة.

وعلى الرغم من هذا الانحفاض الملحوظ، فإن المنظمة أكدت أن الأزمة الصحية لم تنته بعد، لذلك تواصل الدول تشديد القيود وحملات التلقيح.

وفي سياق متصل، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن توزيع اللقاحات ضد عدوى فيروس كورونا في العالم يتم بشكل غير عادل وغير متساو.