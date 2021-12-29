الصحة العالمية: خطورة أوميكرون ماتزال عالية جداً

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الخطورة التي يمثلها متحور أوميكرون السريع الانتشار ما تزال "عالية جدا".

وقالت المنظمة في تحديثها الأسبوعي حول كوفيد-19 إن "الخطورة المتعلقة بالمتحور الجديد والمثير للقلق، أوميكرون، تبقى بشكل عام عالية جدا".

وأضافت أن "الدلائل المتوافقة تظهر أن لمتحور أوميكرون ميزة النمو بوقت مضاعف من يومين إلى ثلاثة مقارنة بمتحورة دلتا، وقد لوحظت الزيادة السريعة في انتشار الإصابات في العديد من البلدان".

وأدى "أوميكرون" إلى ارتفاع حصيلة الإصابات الجديدة في مختلف أنحاء العالم مؤخرا، مما دعا بعض الدول إلى فرض تدابير إغلاق، بينما تسعى حكومات، من بينها الحكومة الأميركية، إلى زيادة توفير اختبارات كوفيد-19 وتكثيف حملات التطعيم.