الصحة العالمية: حظر السفر لن يمنع تفشي متحور "أوميكرون"

حذّرت منظمة الصحة العالمية، من أن حظر السفر لن يوقف انتشار المتحوّر "أوميكرون" لفيروس كورونا.

ونصحت المنظمة الأشخاص المعرضين لخطر المرض الشديد أو الموت إذا ما التقطوا العدوى، بمن في ذلك من هم فوق 60 عاما، بعدم السفر إلى مناطق تشهد انتقالا مجتمعيا للفيروس.

وقالت المنظمة في تحديث لتوجيهاتها المتعلقة بالسفر في ظل "أوميكرون"، إن "الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل، أو لا دليل لديهم على أنه سبق لهم وأن أصيبوا بعدوى (سارس-كوف-2)، والذين يواجهون خطرا مرتفعا بالإصابة بمرض شديد والموت، بما في ذلك أولئك الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما وما فوق وأولئك الذين يعانون من أمراض مصاحبة تزيد من خطر الإصابة الشديدة بكوفيد-19 (مثل أمراض القلب والسرطان والسكري)، ينبغي نصحهم بتأجيل سفرهم إلى مناطق تشهد انتقالا مجتمعيا للفيروس".

وأوضحت النشرة التوجيهية أنه حتى 28 نوفمبر، وضعت 56 دولة إجراءات تتعلّق بالسفر تهدف إلى تأخير دخول المتحوّر الجديد إليها"، حسبما نقلت "فرانس برس".

لكن المنظمة اعتبرت أن "حظر السفر العام لن يمنع تفشي المتحوّر على مستوى العالم، وهو يضع عبئا ثقيلا على سير الحياة وسبل العيش".