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"الصحة العالمية": ثلثا سكان العالم لديهم أجسام مضادة لكورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-03T04:30:06+0000
"الصحة العالمية": ثلثا سكان العالم لديهم أجسام مضادة لكورونا

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من ثلثي سكان العالم ربما يكون لديهم مستويات كبيرة من الأجسام المضادة لمرض كوفيد- 19.

ونوهت المنظمة، في ملخص لدراسات من جميع أنحاء العالم، بأن أكثر من ثلثي سكان العالم أصيبوا بالمرض أو تم تلقيحهم.

وقالت المنظمة، إن ما يطلق عليها معدلات الانتشار المصلي ارتفعت إلى 67% في شهر أكتوبر/تشرين الأول من 16% في شهر فبراير/شباط عام 2021، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

مع الأخذ في الاعتبار حالة الطوارئ الخاصة بالمتغير أوميكرون سريع الانتشار، فإن الرقم ربما يكون حتى أعلى الآن.

ويقدم تقرير منظمة الصحة العالمية لمحة عن الكيفية التي يزيد بها العالم بشكل جيد المقاومة للجائحة.

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