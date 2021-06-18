الصحة العالمية تؤكد وجود "دلتا" كورونا في 80 بلداً

شفق نيوز / كشفت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة، عن وجود "دلتا كورونا" (السلالة التي انتشرت في الهند) في أكثر من 80 دولة حول العالم.

وأوضحت المديرة الفنية لمنظمة الصحة العالمية لـ"كورونا"، ماريا فان كيركوف، أن "هذه السلالة انتشرت في أكثر من 80 دولة، وأظهرت المتغيرات المثيرة للقلق زيادة في قابلية الانتقال.

وكانت الصحة العالمية، قد أعلنت الشهر الماضي، أن متغير دلتا يمثل "متغيرًا مثيرًا للقلق"، وقامت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، هذا الأسبوع بترقية تصنيفها للدلتا من "متغير مثير للاهتمام" إلى "متغير مثير للقلق".

يشار إلى أن السلالة التي يطلق عليها "دلتا" كانت قد انتشرت بشكل واسع في الهند وتسببت في إحداث طفرة قياسية في الإصابات والوفيات خلال الأسابيع الماضية، ثم أصبحت هي السلالة المهيمنة على الحالات في المملكة المتحدة، رغم أن برامج التطعيم في بريطانيا تعتبر إحدى أكثر البرامج نجاحا في العالم.