سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الصحة العالمية تؤكد ظهور فيروس جديد في الصين أشبه بكورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-27T19:43:16+0000
الصحة العالمية تؤكد ظهور فيروس جديد في الصين أشبه بكورونا

شفق نيوز / أكدت منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس متابعة الوضع المتعلق بظهور فيروسات جديدة، بما فيها فيروس NeoCoV التاجي، لكن خطورته لم تدرس بعد.

وذكرت المنظمة أن "المنظمة اطلعت على المواد التي نشرها العلماء الصينيون بشأن اكتشافهم الفيروس الجديد، وتشكرهم على نشر النتائج الأولية للدراسات".

وأضافت أن "الحيوانات، وخاصة البرية، تعتبر مصدرا لأكثر من 75% من الأمراض المعدية للإنسان التي تثير الفيروسات الجديدة الكثير منها".

وتابعت المنظمة، أن "الفيروسات التاجية، أو فيروسات كورونا، تكتشف كثيرا ما عند الحيوانات، وخاصة الخفافيش التي تعتبر مصدرا طبيعيا لها".

ولفتت إلى أن "خطورة الفيروس الجديد يجب دراستها لمعرفة ما إذا كان الفيروس خطيرا على الإنسان".

يشار إلى أن العلماء الصينيين قد أعلنوا عن خطر محتمل لانتقال فيروس كورونا جديد من الحيوانات إلى البشر.

واكتشف الفيروس الذي أطلق عليه اسم NeoCoV، في جنوب إفريقيا وهو ينتقل بين الخفافيش فقط في الوقت الراهن ويتطلب انتقاله إلى البشر طفرة معينة.

related

الصحة العالمية تخطط لإعادة التحقيق بـ"منشأ" فيروس كورونا

Date: 2021-09-27 08:43:50
الصحة العالمية تخطط لإعادة التحقيق بـ"منشأ" فيروس كورونا

الصحة العالمية تحدد بلدا لم تُسجل فيه كورونا حتى الآن

Date: 2021-06-30 18:50:50
الصحة العالمية تحدد بلدا لم تُسجل فيه كورونا حتى الآن

تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" في دولة عربية

Date: 2020-02-21 16:39:14
تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" في دولة عربية

الصحة العالمية: أوميكرون ينتشر بسرعة ويقلل فاعلية اللقاحات

Date: 2021-12-12 18:52:11
الصحة العالمية: أوميكرون ينتشر بسرعة ويقلل فاعلية اللقاحات

استعدادات للجائحة القادمة.. تصريح صادم من الصحة العالمية

Date: 2021-09-28 06:21:00
استعدادات للجائحة القادمة.. تصريح صادم من الصحة العالمية

تحذير من "خليط سام" يهدد العالم

Date: 2021-07-07 18:36:37
تحذير من "خليط سام" يهدد العالم

فيروس كورونا ينتقل من ايران الى ست دول

Date: 2020-02-24 22:45:33
فيروس كورونا ينتقل من ايران الى ست دول

ينشر غداً.. تقرير الصحة العالمية يطرح 4 فرضيات لنشأة كورونا

Date: 2021-03-29 14:43:13
ينشر غداً.. تقرير الصحة العالمية يطرح 4 فرضيات لنشأة كورونا