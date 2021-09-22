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الصحة العالمية تؤكد استمرار الانخفاض بإصابات كورونا عالمياً

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-22T14:29:00+0000
الصحة العالمية تؤكد استمرار الانخفاض بإصابات كورونا عالمياً

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الاربعاء، استمرار الانخفاض بإصابات فيروس كورونا على مستوى العالم الاسبوع الماضي.

وقالت المنظمة في آخر تحديث لبياناتها، ان الاصابات بكورونا بلغت 3.6 مليون إصابة عالميا الأسبوع الماضي، انخفاضا من 4 ملايين إصابة في الأسبوع السابق، بحسب وسائل اعلام غربية.

واكدت ان هناك انخفاضا كبيرا في الحالات في منطقتين، حيث بلغت نسبة الانخفاض في الشرق الاوسط 22%، فيما انخفضت في جنوب شرق اسيا بنسبة 16%، مشيرة إلى أن عدد الوفيات أقل بقليل من 60 ألف شخص في الأسبوع الماضي، بانخفاض نسبته 7%.

واشارت الى انه في منطقة جنوب شرق آسيا عن انخفضت الوفيات بكورونا بنسبة 30%، مضيفة ان منطقة غرب المحيط الهادئ شهدت زيادة بنسبة 7%.

ولفتت المنظمة إلى أن معظم حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا سجلت في الولايات المتحدة والهند وبريطانيا وتركيا والفلبين.

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