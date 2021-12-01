الصحة العالمية توجه رسائل طمأنة بشأن "أوميكرون

شفق نيوز / أكدت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، عدم وجود دليل على تراجع فاعلية اللقاحات أمام متحور فيروس كورونا الجديد، المعروف باسم "أوميكرون".

ونقلت "رويترز" عن مسؤول في المنظمة الدولية قوله إن "بعض المؤشرات المبكرة تشير إلى أن معظم الإصابات بالمتحور أميكرون بسيطة ولا توجد حالات خطيرة"، مردفاً "نعمل مع خبرائنا في جميع أنحاء العالم لتحديد تأثير أوميكرون على انتقال العدوى وشدة المرض".

وتابع قائلا: "ظهور المتحور أوميكرون يبين أهمية أن نبقى يقظين"، مشددا على أنه "من الضروري أن يستمر الناس في ارتداء الكمامة والالتزام بقواعد التباعد والنظافة الشخصية حتى عند تلقي التطعيم".

ولفت المسؤول، إلى تفهّم المنظمة الضغوط التي تواجهها الحكومات والمجتمعات في إيجاد توازن بين الحفاظ على نشاط الاقتصاد والتخفيف من مخاطر الجائحة، على حد وصفه".

كذلك تطرق المسؤول لمسألة حملات التلقيح الخاصة بـ"كوفيد 19"، مؤكدا أن "نسبة من تلقوا التطعيم لم تصل إلى 10 بالمئة في 7 دول بمنطقة شرق البحر المتوسط"، مشيراً إلى أن "عدم المساواة في توزيع اللقاحات لا زال من أكثر الأسباب مدعاة للقلق في المواجهة مع الجائحة".

وفيما يتعلق بتعداد الدول التي رصدت "أوميكرون"، قال المسؤول: "24 دولة ربما سجلت حالات إصابة بالمتحور أوميكرون حتى الآن".