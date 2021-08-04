الصحة العالمية تدعو لتجميد منح الجرعة الثانية من لقاحات كورونا

شفق نيوز / دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، يوم الأربعاء، إلى تجميد الجرعات المعزِّزة للقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وذكر جيبرييسوس خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية عقد في جنيف، أن هذه الدعوة لجميع الدول، والغرض منها "وضع هذه الجرعات في تصرف البلدان التي لم تحصن سوى على قسم ضئيل من سكانها.

وأضاف، "نحتاج إلى قلب الوضع بسرعة والانتقال من توجيه غالبية اللقاحات إلى الدول الغنية، إلى توجيه غالبيتها إلى الدول الفقيرة"، مؤكداً أن "التجميد يجب أن يستمر حتى نهاية سبتمبر/أيلول على الأقل".