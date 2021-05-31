الصحة العالمية توافق على إجراء إصلاحات "كبيرة" لتعزيز دورها

شفق نيوز / وافقت منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين، على دراسة توصيات إصلاحات طموحة قدمها خبراء مستقلون لتعزيز دورها.

وسيجتمع وزراء الصحة في الدول الأعضاء في المنظمة، البالغ عددهم 194 يوم 29 تشرين الثاني، لاتخاذ قرار بشأن بدء مفاوضات حول معاهدة دولية تهدف إلى تعزيز الدفاعات ضد أي جائحة في المستقبل، بحسب وكالة "رويترز".

ورحب مدير الطوارئ بالمنظمة، مايك رايان، أمام الاجتماع الوزاري السنوي بـ"التوصيات وأيضا قرار تحويل ذلك إلى اتفاق دولي أو معاهدة إطارية حول الجاهزية والتصدي للجوائح".

وبموجب القرار الذي قدمه الاتحاد الأوروبي، وتم تبنيه بالإجماع، يتعين على الدول الأعضاء أن تتصدر عملية تنفيذ الإصلاحات، التي تأتي بعد انتقادات لأسلوب التصدي العالمي للأزمة.

وأفاد الخبراء، الذين وجدوا إخفاقات جوهرية في الاستجابة العالمية لفيروس كورونا، في أوائل عام 2020، إنه ينبغي منح منظمة الصحة العالمية القدرة على إرسال المحققين بسرعة لتعقب تفشي الأمراض الجديدة ونشر نتائجهم الكاملة دون تأخير.