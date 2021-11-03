الصحة العالمية تمنح موافقة طارئة لـ"بهارات بايوتيك" اللقاح الهندي المضاد لكورونا

شفق نيوز/ منحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، موافقة طارئة للقاح "كوفاكسين" الذي طورته مجموعة "بهارات بايوتيك" الهندية المضاد لكوفيد-19.

و بحسب بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية، يعد هذا اللقاح، فعال بنسبة 78 في المئة، وموصى به لجميع الفئات العمرية بدءا من سن 18 عاما

وأوضحت المنظمة أنه يعطى على جرعتين تفصل بينهما أربعة أسابيع، مشيرة إلى أنه "مناسب خصوصا للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بسبب سهولة تخزينه".

وكوفاكسين هو أول لقاح يتم تطويره وتصنيعه بالكامل في الهند، يحصل على موافقة هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وبذلك، ينضم إلى قائمة اللقاحات المضادة لكوفيد والتي أعطتها منظمة الصحة العالمية موافقتها، وهي فايزر/بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون أند جونسون وسينوفارم وسينوفاك.