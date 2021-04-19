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الصحة العالمية تمدد حالة الطوارئ بسبب كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-19T18:41:02+0000
الصحة العالمية تمدد حالة الطوارئ بسبب كورونا

شفق نيوز/ حذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين، من الارتفاع المستمر بمعدل الإصابات بفيروس كورونا للأسبوع الثامن على التوالي في العالم، فيما أعلنت تمديد حالة الطوارئ العالمية.

وقالت لجنة الطوارئ في المنظمة، في بيان، إن المدير العام تيدروس أدهنوم غيبريسوس، "قرر أن جائحة كوفيد-19 لا تزال تمثل حالة طارئة في مجال الصحة العامة ولها أهمية دولية واتفق مع إرشادات اللجنة".

وأشار خبراء المنظمة إلى أن فيروس كورونا "يواصل التأثير سلبا على صحة سكان العالم"، مشددين على أن "مخاطر انتشار المرض على نطاق دولي وانعكاساته على عمليات النقل الدولية تتطلب ردا عالميا منسقا".

في غضون ذلك، شدد المدير العام للمنظمة، خلال مؤتمر صحفي عقدها اليوم في جنيف، على أن "عدد الإصابات بكوفيد-19 يرتفع للأسبوع الثامن على التوالي، حيث تم تلقي معلومات حول 5.2 مليون حالة جديدة" تم تسجيلها الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن مستوى الوفيات الناجمة عن المرض قيد الارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي، وتجاوزت حصيلة ضحايا الجائحة حتى الآن 3 ملايين شخص.

وأعرب تيدروس مع ذلك عن قلقه من السرعة البالغة لانتشار فيروس كورونا بين الناس الذي تتراوح أعمارهم بين 25 عاما و59 عاما، ما يمكن أن يكون مرتبطا بالسلالات الأكثر انتقالا.

وأضاف أن المرض أودى بحياة مليون شخص خلال 9 أشهر، ووصل هذا العدد إلى مليونين خلال 4 أشهر لاحقة، بينما تم الوصول إلى مستوى 3 ملايين متوف في 3 أشهر فقط.

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