الصحة العالمية تكشف عن 44 بلدا ظهرت فيه سلالة كورونا الهندية

شفق نيوز / كشفت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، عن ظهور السلالة المتحورة "الهندية" من فيروس كورونا في 44 بلدا.

وأوضحت المنظّمة، أن "السلالة الهندية المعروفة باسم (بي.1.617" التي اكتشفت بالهند، رُصِدت في 44 بلدا في المجمل"، مبينة أن "خارج حدود الهند، تمّ اكتشاف أكبر عدد من حالات الاصابة بهذه السلالة في بريطانيا".

وأضافت أن "هذه السلالة التي قد اكتشفت في تشرين الأول الماضي، أنتجت ثلاث سلالات أخرى، وسط ارتفاع غير مسبوق في عدد حالات الإصابة بالفيروس في الهند".

وأشارت إلى أن "احتمالية وجود اختلافات بين السلالات الثلاث مهمة، لكن الأدلة المتاحة محدودة للغاية لتوصيفها بشكل فردي".

وسجلت الهند 4 آلاف و205 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، إلى جانب 348 ألفا و430 إصابة بالفيروس.