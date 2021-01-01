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الصحة العالمية تكشف حصيلة الجائحة بالارقام في 2020

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-01T06:02:26+0000
الصحة العالمية تكشف حصيلة الجائحة بالارقام في 2020

شفق نيوز/ أفادت منظمة الصحة العالمية بأن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا لعام 2020 بلغ 81475053، أما إجمالي حالات الوفاة فهو 1798050.

وأوضحت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني أن أكبر عدد من الإصابات سجل في الأمريكيتين وبلغ 35393389، تليها على التوالي كل من: أوروبا 26225728، جنوب شرق آسيا 11961922، منطقة الشرق الأوسط 4910107، إفريقيا 1895467 وأخيرا دول غرب المحيط الهادئ 1087695.

أما الدول التي سجلت أعلى معدل إصابات فأولها الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي بلغ 19346790، الهند 10266674، البرازيل 7563551، روسيا 3159297، فرنسا 2556708، المملكة المتحدة 243892، إيطاليا 2083689، إسبانيا 1893502، ألمانيا 1719737، كولومبيا 1614822، الأرجنتين 1602163 وأخيرا المكسيك 1401529.

 

 

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