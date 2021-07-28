الصحة العالمية تقول "لا" لتلقي جرعات "إضافية" من لقاح كورونا

شفق نيوز / نصحت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، بعدم تلقي جرعات معززة (إضافية) من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الوقت الحالي، فيما أرجعت السبب إلى انعدام البيانات الكافية حول فاعلية هذا الإجراء.

وقالت مديرة قسم التحصين في منظمة الصحة العالمية، كيت أوبرايان، خلال مؤتمر صحفي، بشأن ما إذا توجد حاجة إلى التطعيم بجرعات معززة من اللقاحات في ظل انتشار سلالة (دلتا) "أكدنا بوضوح أنه لا تتوفر حاليا معلومات كافية لتصدير نصيحة حول هذه المسألة".

وأضافت أوبرايان، أن "منظمة الصحة العالمية لا تنصح تلقي جرعات معززة، من أي لقاح معتمد ضد فيروس كورونا المستجد"، مشيرة إلى أن "هناك دراسات مكثفة تجري في الوقت الراهن حول استخدام الجرعات المعززة".

وتابعت "نعرف أن بعض الدول بدأت تنصح بتلقي الجرعات المعززة، لكننا ندعوها إلى الاعتماد على البيانات".