الصحة العالمية تقول كلمتها بشأن "جواز سفر التطعيم"

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء، أنها لا تدعم إصدار "جوازات سفر التطعيم" المضاد لفيروس كورونا في الوقت الحاضر، مبينة أنها غير متأكدة ما إذا كان التطعيم يمنع انتقال الفيروس.

وقالت المتحدثة باسم الصحة العالمية، مارغريت هاريس، في إفادة إخبارية للأمم المتحدة، إن هناك "مخاوف من عدم الإنصاف والتمييز" تأتي كسبب آخر لعدم تأييد المنظمة الدولية لاستخدام "جوازات اللقاحات" في هذا الوقت، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت "نحن كمنظمة نقول إنه في هذه المرحلة لا نرغب في اعتبار جواز التطعيم شرطا للدخول أو الخروج لأننا لسنا متأكدين من أن اللقاح يمنع انتقال العدوى".

وأشارت هاريس إلى أن منظمة الصحة العالمية تتوقع الآن مراجعة لقاحي كورونا الصينيين "سينوفارم" و"سينوفاك"، من أجل إدراج استخدامات طارئة محتملة في نهاية نيسان الجاري.