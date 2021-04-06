سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الصحة العالمية تقول كلمتها بشأن "جواز سفر التطعيم"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-06T18:53:12+0000
الصحة العالمية تقول كلمتها بشأن "جواز سفر التطعيم"

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء، أنها لا تدعم إصدار "جوازات سفر التطعيم" المضاد لفيروس كورونا في الوقت الحاضر، مبينة أنها غير متأكدة ما إذا كان التطعيم يمنع انتقال الفيروس.

وقالت المتحدثة باسم الصحة العالمية، مارغريت هاريس، في إفادة إخبارية للأمم المتحدة، إن هناك "مخاوف من عدم الإنصاف والتمييز" تأتي كسبب آخر لعدم تأييد المنظمة الدولية لاستخدام "جوازات اللقاحات" في هذا الوقت، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت "نحن كمنظمة نقول إنه في هذه المرحلة لا نرغب في اعتبار جواز التطعيم شرطا للدخول أو الخروج لأننا لسنا متأكدين من أن اللقاح يمنع انتقال العدوى".

وأشارت هاريس إلى أن منظمة الصحة العالمية تتوقع الآن مراجعة لقاحي كورونا الصينيين "سينوفارم" و"سينوفاك"، من أجل إدراج استخدامات طارئة محتملة في نهاية نيسان الجاري.

related

مضادات كورونا.. الشركة المصنعة للقاح جونسون أند جونسون تعمل على مضاعفة الإنتاج

Date: 2021-03-17 05:19:03
مضادات كورونا.. الشركة المصنعة للقاح جونسون أند جونسون تعمل على مضاعفة الإنتاج

"أخبار جيدة".. إعلان نتائج اختبارات لقاح أكسفورد

Date: 2020-11-19 18:41:27
"أخبار جيدة".. إعلان نتائج اختبارات لقاح أكسفورد

الصين تسلم الإمارات 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا

Date: 2021-01-05 13:49:51
الصين تسلم الإمارات 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا

رسمياً.. الصحة العالمية تعلن بؤرة جديدة لكورونا

Date: 2020-03-13 21:01:32
رسمياً.. الصحة العالمية تعلن بؤرة جديدة لكورونا

نجاح لقاح امريكي ضد كورونا بعد تجربته على قردة

Date: 2020-07-29 12:25:47
نجاح لقاح امريكي ضد كورونا بعد تجربته على قردة

الصحة العالمية تحذر من "شهور عصيبة" ومن خطر قادم

Date: 2020-10-24 05:16:27
الصحة العالمية تحذر من "شهور عصيبة" ومن خطر قادم

خارطة انتشار "مرعبة" لسلالات كورونا الجديدة

Date: 2021-01-20 08:45:11
خارطة انتشار "مرعبة" لسلالات كورونا الجديدة

روسيا تعلن موعد إطلاق "كوفيفاك" المضاد لكورونا

Date: 2021-03-31 18:26:29
روسيا تعلن موعد إطلاق "كوفيفاك" المضاد لكورونا