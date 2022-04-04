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الصحة العالمية تقرع ناقوس الخطر: 99% من البشر يتنفسون هواء رديء الجودة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-04T14:09:55+0000
الصحة العالمية تقرع ناقوس الخطر: 99% من البشر يتنفسون هواء رديء الجودة

شفق نيوز/ كشفت منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين، ان جميع سكان العالم تقريبا يتنفسون هواء رديء الجودة، داعية إلى فرض المزيد من الإجراءات لتقليل استخدام الوقود الأحفوري، الذي يؤدي لملايين الوفيات سنويا.

وقالت المنظمة إن 99% من سكان العالم يتنفسون هواء أقل جودة، وغالبا ما يكون مليئا بجزيئات قد تخترق عمق الرئتين، وتدخل في الأوردة والشرايين، وتسبب الأمراض.

وبينت أن منطقتي شرق البحر المتوسط وجنوب شرق آسيا هما الأسوأ فيما يتعلق بجودة الهواء، تليهما قارة إفريقيا.

وأفادت مديرة قسم البيئة وتغير المناخ والصحة في المنظمة، الدكتورة ماريا نيرا، بأنه "بعد النجاة من فيروس كورونا، من غير المقبول استمرار وجود سبعة ملايين حالة وفاة يمكن الوقاية منها، وخسارة عدد لا يحصى من العيش لسنوات بصحة جيدة بسبب تلوث الهواء".

وبعد حوالي ستة أشهر من تشديد إرشاداتها بشأن جودة الهواء، أصدرت منظمة الصحة تحديثا لقاعدة بياناتها الخاصة بجودة الهواء، والتي تعتمد على معلومات من عدد متزايد من المدن والبلدات والقرى في جميع أنحاء العالم، يبلغ مجموعها الآن أكثر من ستة آلاف.

يذكر أن قاعدة البيانات، التي تتكون تقليديا من نوعين من الجسيمات المعروفة باسم بي إم 10، وبي إم2.5، تضمنت لأول مرة قياسات أرضية لثاني أكسيد النيتروجين.

وكانت أحدث نسخة من قاعدة البيانات، صدرت في عام 2018.

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