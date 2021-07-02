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الصحة العالمية تعلن رسمياً: نحن في فترة خطيرة للغاية من وباء كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-02T19:14:26+0000
الصحة العالمية تعلن رسمياً: نحن في فترة خطيرة للغاية من وباء كورونا

شفق نيوز/ حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم غيبريسوس من أن "العالم يمر بمرحلة خطيرة للغاية في تطور جائحة فيروس كورونا بعد ظهور متحور "دلتا".

وقال: "تم العثور على هذه السلالة في 98 منطقة على الأقل في العالم... هذا النوع من العدوى خطير للغاية ويستمر في التحور".

وأضاف: "بالاقتران مع المتغيرات الأكثر ضراوة مثل "دلتا"، والتي سرعان ما أصبحت السلالة المهيمنة في العديد من البلدان، نحن في فترة خطيرة للغاية من هذا الوباء".

وتابع: "النظام الصحي يجب أن يراقب الطفرات الجديدة لفيروس كورونا والتكيف معها باستمرار"، لافتا إلى "أهمية إجراء فحوصات العدوى والكشف المبكر، وعزل المصابين وعلاجهم، ومراعاة كافة الاحتياطات من ارتداء الكمامات، والحفاظ على المسافة الاجتماعية، وتهوية أماكن التجمع".

ودعا غيبريسوس المجتمع الدولي إلى تقاسم اللقاحات وأجهزة التنفس والأدوية والاختبارات وتسريع التطعيم.

وقال: "هذه هي أفضل طريقة لإبطاء الجائحة وإنقاذ الأرواح وتحفيز الانتعاش الاقتصادي العالمي ومنع ظهور متحورات جديدة خطيرة من فيروس كورونا".

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