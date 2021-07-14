الصحة العالمية تعلن بداية موجة جديدة من كورونا: قد تهيمن على العالم

شفق نيوز / أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، بداية موجة جديدة من جائحة كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وذكر المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، خلال جلسة للجنة الطوارئ "نحن الآن نمر بالمراحل الأولى من الموجة الثالثة".

ولفت غيبريسوس، إلى ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في العالم، منوها إلى أن "هذا الأمر ناجم بالدرجة الأولى عن انتشار سلالة (دلتا) المكتشفة لأول مرة في الهند".

وأوضح أن "سلالة دلتا هي أحد أهم العوامل للارتفاع الحالي لمؤشرات الانتقال، الأمر الذي تؤزمه كذلك الاتصالات الاجتماعية والتنقلات المتزايدة، إضافة إلى الاعتماد غير الممنهج للإجراءات المؤكدة في المجالين الصحي والاجتماعي".

وخلص مدير عام المنظمة، إلى القول إن ن"سخة (دلتا) من فيروس كورونا انتشرت حاليا في 111 دولة حول العالم، مرجحاً "هيمنة هذه السلالة على العالم".