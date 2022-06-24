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الصحة العالمية تعلن ارتفاعاً كبيراً بإصابات جدري القردة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-24T05:39:11+0000
الصحة العالمية تعلن ارتفاعاً كبيراً بإصابات جدري القردة

شفق نيوز / كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبرييسوس، يوم الجمعة، عن تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بجدري القردة حول العالم حاجز 3200.

جاء ذلك في خطاب ألقاه غيبرييسوس, خلال مراسم افتتاح جلسة لجنة الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية حول وضع جدري القردة.

وقال: "منذ أكثر من 6 أسابيع تلقت منظمة الصحة العالمية إخطارا بوجود مجموعة من 3 حالات من جدري القردة في بريطانيا دون أي سفر خارج حدودها".

وأضاف غيبرييسوس، "منذ ذلك الوقت تلقينا بيانات عن أكثر من 3200 حالة إصابة مؤكدة ووفاة واحدة من 48 دولة".

وأشار إلى أن "البلدان التي تم تسجيل الإصابات بجدري القردة فيها حديثا، تحدث الحالات في الأصل بين الرجال الذين لديهم اتصالات بـ(مثليي الجنس)".

وخلص مدير الصحة العالمية، إلى القول إن "انتقال العدوى من شخص مصاب إلى شخص آخر مستمر أيضا وربما يتم التقليل من شأنه"، داعيا إلى "دراسة آلية انتقال مرض جدري القردة في نيجيريا"، حيث نسبة النساء المصابات أعلى بكثير مما هي عليه في الدول الأخرى.

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