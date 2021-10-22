الصحة العالمية تطرد 4 موظفين بسبب اعتداءات جنسية

شفق نيوز / أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة، طرد 4 موظفين لديها لتورطهم باعتداءات جنسية، أثناء مكافحة تفشي وباء "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال المتحدث الإعلامي باسم المنظمة، طارق يزاريفيتش، إن "لجنة مستقلة من الخبراء أجرت تحقيقا في مزاعم الاعتداء الجنسي، من قبل موظفي المنظمة، أثناء تأدية خدمتهم في الكونغو الديمقراطية".

وأضاف يزاريفيتش، أن "الخبراء تمكنوا أيضا من تحديد أكثر من 80 شخصا كمتورطين في اعتداءات جنسية، بما في ذلك عدد من موظفي المنظمة".

وكان رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، قد طالب بتعاون صريح في التحقيق المتعلق باتهامات بانتهاكات جنسية ارتكبها موظفون في منظمة الصحة العالمية، أرسلوا لمحاربة فيروس "إيبولا" في بلده.