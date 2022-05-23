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الصحة العالمية تصدر تطمينات بشأن "جدري القردة"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-23T15:25:54+0000
الصحة العالمية تصدر تطمينات بشأن "جدري القردة"

شفق نيوز/ أصدرت منظمة الصحة العالمية، ووكالة الصحة الأوروبية، يوم الاثنين، تصريحات مطمئنة نسبياً، بشأن فيروس "جدري القردة" وذلك بعد أن انتشر في عدد من الدول.

وقالت مديرة إدارة "الجدري" ببرنامج الطوارئ في المنظمة روزاموند لويس،إن "المنظمة ليس لديها دليل على أن فيروس جدري القردة قد تحور"، مشيرة إلى أن "المرض المتوطن في غرب ووسط إفريقيا لم يتغير".

وأوضحت لويس، أن "التحورات أقل عادة مع هذا الفيروس، لكن التسلسل الجيني للحالات سيساعد في التعرف بشكل أفضل على موجة الانتشار الراهنة وفهمها".

من جانبه، أشار المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وكالة الصحة الأوروبية)، إلى أن خطر انتشار المرض النادر بين السكان على نطاق واسع "منخفض للغاية".

وأوضحت مديرة الوكالة أندريا أمون أن "معظم الحالات الراهنة ترافقت مع أعراض مرض خفيفة، وبالنسبة للعامة فإن احتمال الانتشار منخفضة للغاية"، لافتة إلى أن "احتمال انتشار الفيروس عبر الاتصال الوثيق بين أشخاص ذوي شركاء جنسيين متعددين اعتبر مرتفعا".

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