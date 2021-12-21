الصحة العالمية تصدر تحذيراً بشأن احتفالات رأس السنة

شفق نيوز / أصدر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يوم الثلاثاء، تحذيراً عاماً بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد "الكريسماس" ورأس السنة الميلادية.‏

وتأتي هذه التحذيرات، في الوقت الذي ينتشر فيه متحور "أوميكرون" في جميع أنحاء العالم بوتيرة سريعة، محطما الأرقام القياسية في العديد من البلدان.

وأوصى غيبريسوس، بأن يقوم الناس بإلغاء أو تأجيل أحداث عطلتهم، بعد أن تسبب المتحور الجديد "أوميكرون" في ارتفاع حاد بإصابات فيروس كورونا المستجد.

وتابع: "إلغاء حدث أفضل من إلغاء حياة بأكملها"، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية"، مضيفاً أن "من الأفضل الإلغاء الآن والاحتفال في وقت لاحق، بدلا من الاحتفال الآن والحزن فيما بعد".