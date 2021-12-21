سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الصحة العالمية تصدر تحذيراً بشأن احتفالات رأس السنة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-12-21T09:49:56+0000
الصحة العالمية تصدر تحذيراً بشأن احتفالات رأس السنة

شفق نيوز / أصدر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يوم الثلاثاء، تحذيراً عاماً بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد "الكريسماس" ورأس السنة الميلادية.‏

وتأتي هذه التحذيرات، في الوقت الذي ينتشر فيه متحور "أوميكرون" في جميع أنحاء العالم بوتيرة سريعة، محطما الأرقام القياسية في العديد من البلدان.

وأوصى غيبريسوس، بأن يقوم الناس بإلغاء أو تأجيل أحداث عطلتهم، بعد أن تسبب المتحور الجديد "أوميكرون" في ارتفاع حاد بإصابات فيروس كورونا المستجد.

وتابع: "إلغاء حدث أفضل من إلغاء حياة بأكملها"، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية"، مضيفاً أن "من الأفضل الإلغاء الآن والاحتفال في وقت لاحق، بدلا من الاحتفال الآن والحزن فيما بعد".

related

الصحة العالمية: أوميكرون ينتشر بسرعة ويقلل فاعلية اللقاحات

Date: 2021-12-12 18:52:11
الصحة العالمية: أوميكرون ينتشر بسرعة ويقلل فاعلية اللقاحات

بعد ثمانية أشهر من الوباء.. الصحة العالمية: رفع القيود بلا سيطرة "كارثة"

Date: 2020-09-01 04:58:58
بعد ثمانية أشهر من الوباء.. الصحة العالمية: رفع القيود بلا سيطرة "كارثة"

الصحة العالمية تتوقع تسجيل أعداد كبيرة من الوفيات بسبب كورونا

Date: 2021-05-14 17:11:12
الصحة العالمية تتوقع تسجيل أعداد كبيرة من الوفيات بسبب كورونا

فرنسا: 10% من إصابات كورونا الجديدة في البلاد قد تكون بـ"أوميكرون"

Date: 2021-12-18 09:34:14
فرنسا: 10% من إصابات كورونا الجديدة في البلاد قد تكون بـ"أوميكرون"

الصحة العالمية: أعداد وفيات كورونا الحقيقية أكثر من المعلن

Date: 2021-05-24 05:11:31
الصحة العالمية: أعداد وفيات كورونا الحقيقية أكثر من المعلن

الصحة العالمية تتوقع ظهور فيروس قاتل أخطر من كورونا

Date: 2021-05-24 12:27:52
الصحة العالمية تتوقع ظهور فيروس قاتل أخطر من كورونا

الصحة العالمية تحدد الطريقة الوحيدة للحماية من متحورات كورونا

Date: 2021-08-08 19:25:20
الصحة العالمية تحدد الطريقة الوحيدة للحماية من متحورات كورونا

الصحة العالمية تقدم إحصائية مخيفة: 760 مليون شخص أصيب بكورونا والقادم اصعب

Date: 2020-10-05 12:54:00
الصحة العالمية تقدم إحصائية مخيفة: 760 مليون شخص أصيب بكورونا والقادم اصعب