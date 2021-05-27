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الصحة العالمية تشخص السلالة الهندية في إيران وبلدين عربيين

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-27T11:52:26+0000
الصحة العالمية تشخص السلالة الهندية في إيران وبلدين عربيين

شفق نيوز / أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، الدكتورة نعيمة القصير، يوم الخميس، رصد إصابات بسلالة كورونا الهندية، في إيران والمغرب والبحرين.

وبشأن ما أثير عن إصابة الفنان الراحل سمير غانم بالفطر الأسود قبل وفاته، قالت القصير، إن "تداول هذا الخبر جرى في وسائل الإعلام فقط، ولا أساس لصحته".

وشددت على ضرورة "التركيز على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا"، موضحة أن "الخوف الشديد قد يؤثر سلبيا في مواجهة الفيروس، لأن الخوف يتسبب بالتأثير على جهاز المناعة".

وأشارت القصير، إلى أن "الموجة الثالثة لكورونا في مصر ما زالت مستمرة، وتتأرجح بين الصعود والهبوط"، لافتة إلى أن مصر "تزود المنظمة يوميا بنتائج الفحص المعملي لمصابي كورونا".

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