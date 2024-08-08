الصحة العالمية تستعد لإعلان حالة طوارئ دولية بسبب جدري القردة

شفق نيوز/ استعدت منظمة الصحة العالمية، لجنة الطوارئ التابعة لها للتباحث بشأن إمكانية إعلان حالة طوارئ دولية بعد تزايد الإصابات بجدري القردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ أيلول/ سبتمبر 2023 وانتشارها في البلدان الأفريقية المجاورة.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، قوله خلال مؤتمر صحفي، إنه استدعى أمس الأربعاء، لجنة طوارئ لتقديم المشورة بشأن إمكانية إعلان تفشي فيروس "إمبوكس" (جدري القردة) كحالة طوارئ دولية.

وأكدت التقارير تسجيل أكثر من 14 ألف حالة إصابة و511 حالة وفاة هذا العام في الكونغو، مع وصول الفيروس لمناطق جديدة.

وأشار غيبرييوسو إلى أن الانتشار الحالي للفيروس خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية واحتمال انتشاره دولياً تطلب استدعاء لجنة طوارئ.

وأضاف "اللجنة ستجتمع في أقرب وقت ممكن، وستتألف من خبراء مستقلين من تخصصات متعددة من جميع أنحاء العالم".

حالة طوارئ دولية

وستقدم اللجنة المشورة لتيدروس بشأن إعلان تفشي فيروس "إمبوكس" كحالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، وهي أعلى إنذار يمكن أن تطلقه منظمة الصحة العالمية.

وتشير التقارير إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت أكثر من 14 ألف حالة إصابة و511 حالة وفاة بالفيروس هذا العام وحده، ما يمثل تفشيا شديدا للمرض.

وفي الأشهر الستة الأولى من هذا العام، تساوت أعداد الإصابات بالفيروس مع العدد المسجل خلال 2023 بأكمله، ووصل التفشي إلى مناطق جديدة في ثاني أكبر دولة بأفريقيا.

وقال تيدروس: "خلال الشهر الماضي، تم التبليغ عن حوالي 50 حالة مؤكدة، وتم الاشتباه بحالات إصابة أخرى في أربع دول مجاورة لجمهورية الكونغو الديمقراطية لم تسجل إصابات بالفيروس في السابق، وهي بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا".